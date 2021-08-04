Стоимость строительства "Немов-центра" подскочила до 2,6 млрд рублей

Предельная стоимость строительства центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в Тольятти составила 2,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость проекта составит около 1,4 млрд руб. Как ожидается, строительство начнется во II квартале следующего года, а закончится до конца 2025 года.

Средства на строительство объекта должны выделяться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Центр Немова будет иметь площадь около 18 тысяч кв.м. В здании будут проходить занятия и тренировки, а также соревнования национального и международного уровней.

В разработке концепции центра участвовал четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Немов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в 2012 году Немов оценил выступление российских гимнастов в Лондоне. Тогда он посчитал, что тренеров сборной России по гимнастике следует заменить на молодых.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.