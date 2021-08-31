Правительство ввело запрет на госзакупки иностранных ноутбуков и планшетов

Правительство России запретило проводить госзакупки иностранных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов, сообщает пресс-служба Минпромторга. Для остальной электроники и электронной медицинской техники введено правило "второй лишний".

"Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, под ограничения попадают: коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

"В дальнейшем мы будем продолжать усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог", - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.