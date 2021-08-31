"Укрусь. Не благодарите": Захарова придумала новое название для Украины

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высказывание чиновника из администрации президента Украины по поводу переименования страны.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что есть мысли о двойном названии страны – Русь-Украина.

"Надо у них [России] отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Русь – это мы… русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим", - заявил представитель офиса президента Украины.

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала Захарова в своем Telegram-канале.