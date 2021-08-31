01 Сентября 2021
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медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

Противники вакцинации должны сами оплачивать госпитализацию – власти итальянского Лацио

Власти итальянского региона Лацио призвали сделать платной госпитализацию для противников вакцинации.

Региональный советник по здравоохранению Алессио Д'Амато назвал антипрививочников "предателями в битве с COVID-19". Он заявил в интервью изданию Il Messaggero: "Тем, кто отказался от вакцинации, а потом заразился коронавирусом и попал в отделение интенсивной терапии больниц Лацио, придется платить за госпитализацию. Потому что эти люди подвергают риску свободу других, они должны нести ответственность за свой выбор и действия".

Чиновник добавил, что день госпитализации в реанимации обходится бюджету в 1500 евро при средней продолжительности пребывания в больнице не менее 17 дней.

Лацио сейчас является эпицентром эпидемии в Италии. Так, за минувшие сутки там было выявлено 283 новых случая коронавируса, пять человек умерли, 72 находятся в реанимации. В Риме за то же время выявлен 151 новый случай COVID-19.

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Теги: вакцинация, коронавирус, италия, госпитализация



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