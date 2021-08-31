Трутнев заявил о преждевременности строительства на Дальнем Востоке новых городов

У идеи строительства на Дальнем Востоке новых городов с привлечением в регион до 2 млн новых жителей в правительстве появился оппонент.

Напомним, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о существовании плана по увеличению населения Дальнего Востока за 15 лет на 2 млн. Например, предлагается поострить город-спутник Владивостока на 300 тыс. жителей.

Но вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что сейчас региону не до этого.

"Мы исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности", - сказал он радио "Комсомольская правда".

"Что касается в целом ситуации с градостроительством, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города... Нам надо просто для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск", - добавил Трутнев. Он считает, что качество городской среды на Дальнем Востоке "существенно ниже" среднего по России.