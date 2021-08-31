Администрация Зеленского хочет сменить название страны на Русь-Украину

Администрация президента Украины Владимира Зеленского всерьез размышляет над сменой названия страны. Там предлагают переименовать государство в Русь-Украину.

"Надо у них [России] отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война", - цитирует РИА Новости советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Русь – это мы… русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим", - добавил чиновник.