В Ярославле юношеский патриотический клуб "Десантник" показал номер "Смерть п*******м"

31 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
День ВДВ, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

В Ярославле юношеский патриотический клуб "Десантник" показал номер "Смерть п*******м"

Скандалом в ярославском доме культуры обернулось выступление юношеского патриотического клуба "Десантник". В честь 20-летия клуба зрителям представили номер "Смерть п*******м (гомосексуалистам)".

В ходе представления юноши взяли одного из своих товарищей за руки, положили ему на живот имитацию кирпича с надписью "Смерть п*******м" и разбили его кувалдой. После освещения ситуации в СМИ на руководство клуба даже написали заявление.

Руководитель клуба заявил, что к убийствам не призывал, но при этом извиняться не собирается.

Проект Ксении Собчак "Осторожно, новости" выяснил, что глава "Десантника" Андрей Палачев до сих пор считал гомосексуализм уголовно наказуемым деянием:

"— Кто этих г*******в, как их там называют, пи***в, кто их там любить или уважать будет? Статью за мужеложство еще никто не отменял. Правильно? Логично?

— Нет, у нас нет статьи за мужеложство.

— А уже нету?

— Да

— Ее уже нету? Ее спрятали? Аааа, вот оно че. Блин, вот им повезло".

В разговоре с "Подъемом" Палачев заявил: "Перед п********и я никогда извиняться не буду. Я здоровый мужик, у меня семья, трое детей. Я воспитываю детей, чтобы они росли настоящими мужиками. Девушки должны рожать, парни должны служить. Если эти считают, что они такие вот больные, пускай уезжают отсюда куда-нибудь".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: десантник, скандал, гомосексуализм, патриотический клуб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети