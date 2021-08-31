В Ярославле юношеский патриотический клуб "Десантник" показал номер "Смерть п*******м"

Скандалом в ярославском доме культуры обернулось выступление юношеского патриотического клуба "Десантник". В честь 20-летия клуба зрителям представили номер "Смерть п*******м (гомосексуалистам)".

В ходе представления юноши взяли одного из своих товарищей за руки, положили ему на живот имитацию кирпича с надписью "Смерть п*******м" и разбили его кувалдой. После освещения ситуации в СМИ на руководство клуба даже написали заявление.

Руководитель клуба заявил, что к убийствам не призывал, но при этом извиняться не собирается.

Проект Ксении Собчак "Осторожно, новости" выяснил, что глава "Десантника" Андрей Палачев до сих пор считал гомосексуализм уголовно наказуемым деянием:

"— Кто этих г*******в, как их там называют, пи***в, кто их там любить или уважать будет? Статью за мужеложство еще никто не отменял. Правильно? Логично?

— Нет, у нас нет статьи за мужеложство.

— А уже нету?

— Да

— Ее уже нету? Ее спрятали? Аааа, вот оно че. Блин, вот им повезло".

В разговоре с "Подъемом" Палачев заявил: "Перед п********и я никогда извиняться не буду. Я здоровый мужик, у меня семья, трое детей. Я воспитываю детей, чтобы они росли настоящими мужиками. Девушки должны рожать, парни должны служить. Если эти считают, что они такие вот больные, пускай уезжают отсюда куда-нибудь".