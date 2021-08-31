Ростуризм продлил окно продаж с туристическим кешбэком на две недели

Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации, говорится в сообщении ведомства.

"Продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд руб. осталось 400 млн руб.", - объяснили свое решение в Ростуризме.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, благодаря продлению акции в путешествие по стране осенью смогут отправиться еще около 100 тыс. туристов. Для отрасли это будет значить более 2 млрд руб. дополнительного дохода.

Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой "МИР", на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

Суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд руб., а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд рублей. Было совершено 727,89 тыс. транзакций.

Наиболее популярны поездки в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и др. Популярны культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Активизируются и горнолыжники, которые предпочитают первыми прокатиться по свежевыпавшему снегу и заранее планируют свои поездки на российские горнолыжные курорты. Период бронирования растянулся вплоть до 22 декабря.