Военные США не оставляли в аэропорту Кабула служебных собак – Пентагон

Пентагон опроверг сообщения о том, что американские военные бросили десятки служебных собак в Кабуле во время экстренной эвакуации.

"Приоритетом миссии США была эвакуации граждан США, союзников, афганцев, оказавшихся в опасности. Однако мы должны опровергнуть сообщение: американские военные не оставляли собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая", - цитирует Washington Examiner представителя министерства обороны.

"На распространенных в сети фотографиях запечатлены животные, находящиеся под опекой Кабульской службы спасения животных, а не собак вооруженных сил США. Вооруженные силы США сделали все возможное, чтобы помочь службе", - добавил представитель оборонного ведомства.

Он не стал освещать подробности, но, вероятно, животные были подготовлены к эвакуации, но по какой-то причине так и не попали на самолет.

Кабульская служба спасения животных (Kabul Small Animal Rescue) - это ветеринарная клиника и некоммерческая организация, которая помогает животным в Афганистане с 2020 года, входит в Общество по предотвращению жестокого обращения с животными.