Черчесов высказался о переговорах со "Спартаком" по поводу поста главного тренера

Экс-глава тренерского штаба сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со "Спартаком".

Специалист сообщил, что сейчас находится в Австрии на отдыхе с семьей.

"О моих контактах со "Спартаком" уже четко высказался Леонид Федун. Все время после моего ухода мы находимся на связи со "Спартаком", но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы. Тем более, она есть в клубе и без этого", - цитирует Черчесова портал "Чемпионат ".

Он добавил, что если бы "Спартак" или какой-то другой клуб захотел сообщить о начале переговоров о посте главного тренера, то сам бы об этом и объявил.

Ранее информацию о возможных переговорах опровергли и в самом "Спартаке".