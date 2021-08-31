31 Августа 2021
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Общество В России
участковый пункт полиции №5 (2012) | Фото: 66.mvd.ru

В МВД анонсировали появление в России "умных" полицейских участков

В МВД анонсировали появлении в России "умных" участковых пунктов полиции, которые можно будет назвать "инновационными помещениями органов внутренних дел".

"Помимо компьютерной техники в них предполагается размещать и современные средства связи, включая спутниковые системы для отдалённой местности, и систему идентификации правонарушителей с использованием оперативно-справочных учётов, системы контроля и управления доступом, видеонаблюдениея, в том числе с возможностью удалённого подключения к АПК "Безопасный город", и внедрение других инновационных систем", - цитирует "МВД Медиа" начальника главка по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ генерал-лейтенанта полиции Михаила Давыдова.

 Впрочем, участков без живых полицейских в МВД создавать не планируют, поэтому собираются повышать и профессионализм участковых. "Участковый – от слова "участие". Начиная с 1923 года, с момента создания службы, и до сегодняшнего дня этот представитель власти остается для наших граждан самым близким и доступным сотрудником органов внутренних дел, который живет рядом с ними, знает многие проблемы, помогает в их решении", - считает Давыдов.

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Теги: мвд, полицейский участок, участковый



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