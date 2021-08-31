Южноуральские педагоги записали видеообращение к Путину из-за разрушенной после капремонта музыкальной школы

Коллектив детской музыкальной школы №3 Троицка записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Педагоги рассказали, что уже два года детям приходится заниматься в неприспособленных помещениях, потому что их здание оказалось практически уничтожено в результате капитального ремонта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Просим обратить внимание на наше бедственное положение. 47 лет наша школа является единственным учреждением дополнительного образования детей в поселке Станционный. В этом году 1 сентября наша школа не откроет двери для своих учеников. Второй год мы занимаемся в неприспособленных помещениях, так как наша школа уничтожена в результате капитального ремонта. За это время материальная база практически уничтожена, количество учащихся резко сокращается, нарастает недовольство родителей", - рассказали педагоги.

Контракт на капитальный ремонт музыкальной школы был заключен в 2020 году с компанией из республики Башкортостан "СпецПромКомплект". Подрядчик должен был выполнить работы за 9,8 млн рублей. Часть средств была выделена из федерального бюджета по государственной программе "Развитие образования в России".

Подрядчик должен был сделать ремонт фасада и кровли, заменить системы водоснабжения и отопления, окна, двери и напольное покрытие. Капремонт не должен был повлиять на учебный процесс, дети должны были вернуться в обновленную школу 1 сентября 2020 года, но этого не произошло. Контракт с подрядчиком был расторгнут.

В декабре прошлого года бюджетное учреждение дополнительного образования обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с подрядчика 4,1 млн рублей. В настоящий момент по делу назначена судебная экспертиза.