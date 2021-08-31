31 Августа 2021
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&quot;Аэрофлот&quot;, рекламная вывеска, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

"Аэрофлот" повысит зарплаты стюардесс с 1 сентября

"Аэрофлот" с 1 сентября поднимет ставки для бортпроводников. Почасовая ставка с увеличением налета позволит рядовому бортпроводнику получать от 100 до 150 тыс. руб. в месяц в зависимости от фактического налета. В компании считают, что это хорошие условия, "верхняя граница рынка".

В компании добавили, что также работают над повышением зарплат пилотов. Сейчас командир воздушного судна в среднем получает около 350 тыс. руб. в месяц. "Интерфакс" сообщает, что до пандемии зарплаты КВС составляли до 650 тыс. руб. в месяц.  

Перевозчик связывает произошедшее ранее снижение зарплат с общим кризисом в отрасли, с вынужденным простоем.

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Теги: аэрофлот, бортпроводники, зарплата



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