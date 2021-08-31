В Югре шесть человек пострадали после столкновения "КамАЗа" и микроавтобуса

В Ханты-Мансийском районе столкнулись "КамАЗ" и "Фольксваген", есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

Вечером 30 августа на 28 км автодороги "Иртыш" в Ханты-Мансийском районе 42-летний водитель "Фольксваген Каравелла", по предварительным данным, не справился с управлением. Автомобиль съехал на автостоянку, где столкнулся с "КамАЗом".

В результате водитель и пять пассажиров "Фольксвагена" получили различные травмы.