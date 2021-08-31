Защитники природы или противники развития территории. В Екатеринбурге прошли открытие слушания по строительству Баден-Баден на Шарташе

Сегодня в мэрии Екатеринбурга прошли общественные обсуждения по проекту строительства комплекса Баден-Баден на территории Шарташского лесопарка. Одним из основных вопросов стала необходимости строительства именно на вышеупомянутом земельном участке и выход 5,87 га лесопарка из особо охраняемой природной территории областного значения.

На слушаниях вопрос задала соорганизатор "Парки и скверы" Анна Балтина. Она заявила, что данная территория парка не отвечает лечебно-оздоровительными критериям и спросила, каким образом гости термального комплекса будут получать соответствующие процедуры. На что получила ответ про рекреационную зону и болотный ландшафт. Балтина также заявила, что перед строительством необходимо дождаться государственной и экологической экспертизы, а также инициировать общественную экологическую экспертизу территории.

"Предоставляется в аренду заказчику на 49 лет. До Баден-Баден не дойдёт и мы можем увидеть на этом месте ЖК. Я просто говорю, что аренда в 49 лет и непонятно, как может быть использована эта земля. Болота сами по себе в природной территории должны рассматриваться как данность, болото не является препятствием для строительство велодорожки или Баден-Бадена. Местность оздоровительной и лечебной является, только когда найдены какие-то природные ресурсы: минеральные источники, медицинская сосна. В данном случае у нас просто строительство, нагретая водопроводная вода с видом на озеро Шарташ. Зачем нам тогда нужны особо охраняемые территории? Давайте скажем прямо, в коллекционных целях. Баден-Баден не выполняет тех рекреационных оздоровительных целей. Это коммерческое предприятие. Зачем в таком случае создавался ООПТ и Шарташский лесопарк? Это не урбанизированная, а природная территория", - высказалась Балтина.

В свою очередь директор Шарташского лесопарка отметил, что в 2018 году, когда было образовано учреждение лесопарка, на его территории была выявлена самовольная предпринимательская деятельность клуба и только с помощью судебных приставов она была освобождена. С тех пор территория входит в состав ООПТ, но по сути является пустырем.

Не увидели проблему и жители Уктуса, на территории которого уже стоит Баден-Баден. По их словам, термальный комплекс ничем не мешает горожанам, да и проблем во время строительства он не вызывал. Они предположили, что многие горожане могут быть против строительства из-за чувства неизвестности.

"На Уктусе, там нет никакого шума, возможно, люди боятся, что где-то нарушится их удобство, будут пробки. Лесов много в России. Куда ни пойди - сухостой, опасность возникновения пожара. А когда территория облагорожена, шансов возникнуть чрезвычайным ситуациям гораздо меньше ", - рассказала одна из участников слушаний.