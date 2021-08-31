Российских туристов в Египте сбил грузовик: женщина скончалась

Российских туристов сбил грузовой автомобиль в Египте, женщина скончалась, сообщило посольство РФ в фейсбуке.

Супружескую пару сбил грузовик во время остановки на обочине туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир.

Супруг погибшей серьезно не пострадал. Его с травмами доставили в больницу города Суэц.

В апреле 26 россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции, одна туристка погибла. ЧП произошло на трассе Конья — Аксарай сегодня утром. Автобус вез в Каппадокию группу из 32 россиян.