31 Августа 2021
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Политика В России
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Памфилова усомнилась, что "колхозник-капиталист" Грудинин подаст на нее в суд

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что экс-кандидат в депутаты Госдумы Павел Грудинин, которого сняли с выборов, так и не подаст к ней иск в суд.

"Его (Грудинина) реакцию я расцениваю, как предвыборный треп. Пока идет кампания, они эту тему будут муссировать. Мы уже это проходили в 2018 году, тогда тоже они грозились подать на ЦИК в суд. Вот прошло три года, и где этот иск?" – прокомментировала Памфилова угрозу судом со стороны Грудинина.

"Я уверена, что пройдет кампания, и сейчас не будет никакого иска. И до ЕСПЧ они не дойдут. А если вот будет, я буду этому бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста, и чтобы в конце концов суд поставил все точки над "i": что у него есть, куда он вывозил налоги, чтобы не платить родному государству, как он с женой делил свои миллиарды и т.д. Любой вариант меня устраивает", - заявила председатель ЦИК в эфире радио "Эхо Москвы".

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Теги: элла памфилова, павел грудинин, выборы в госдуму, суд



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