Марки, посвящённые танкам Уралвагонзавода и 85-летию предприятия, вышли в почтовое обращение

В рамках серии "История отечественного танкостроения" в почтовое обращение вышли четыре марки, которые посвящены танкам производства Уралвагонзавода и 85-летию предприятия, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Кроме этого, в дополнение к выпуску марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения, а также художественная обложка с почтовыми марками и виньеткой. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле состоялись памятные гашения марок штемпелем первого дня.

В тагильском музее бронетанковой техники УВЗ в торжественной церемонии приняли участие директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров, заместитель директора Макрорегиона Урал Почты России по операционным вопросам Андрей Чернушко и ведущий конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Владимир Неволин.

Тираж марок составил 104 тысячи. Номиналом 24 руб., они поступили во все почтовые отделения Среднего Урала. Купить марку и поставить оттиск памятного штемпеля можно непосредственно в центральном отделении г. Нижнего Тагила (ул. Первомайская, 52) и г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39). Кроме Урала церемонии гашения состоятся также в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле.

На новых почтовых марках красуются танки производства Уралвагонзавода: Т-34-76; Т-54; Т-72Б3; Т-90М "Прорыв". Каждая из моделей отражает определенный этап в развитии отечественного танкостроения и истории легендарного нижнетагильского предприятия.

"Всего на Уралвагонзаводе было выпущено более 100 тыс. единиц бронетехники – и это безусловный мировой рекорд в танкостроении. УВЗ – единственный производитель танков для Вооруженных сил РФ", – отмечают в пресс-службе УВЗ.