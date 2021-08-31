В Тюменской области ресторанам и кафе разрешили работать ночью

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оперштаба.

В частности, заведениям общепита и предпринимателям, занимающимися организацией зрелищно-развлекательных мероприятий разрешили работать в ночное время.

А вот деятельность расположенных на территории ТРЦ, ТЦ и торговых комплексов детских игровых комнат, детских развлекательных центров, предприятий общепита запрещена до 15 сентября. Исключение для тех предприятий, которые продают еду "на вынос" и занимаются доставкой.

"В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.