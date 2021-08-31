31 Августа 2021
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Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

В Тюменской области ресторанам и кафе разрешили работать ночью

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оперштаба.

В частности, заведениям общепита и предпринимателям, занимающимися организацией зрелищно-развлекательных мероприятий разрешили работать в ночное время.

А вот деятельность расположенных на территории ТРЦ, ТЦ и торговых комплексов детских игровых комнат, детских развлекательных центров, предприятий общепита запрещена до 15 сентября. Исключение для тех предприятий, которые продают еду "на вынос" и занимаются доставкой.

"В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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Теги: торговый центр, кафе, общепит, коронавирус, режим повышенной готовности



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