В Азове противники 5G приняли археологов за связистов и чуть не закопали

В городе Азов Ростовской области местные жители пошли в атаку на археологов, изучавших культурное наследие региона на месте поселения XIII века.

Археологи устроили раскопки, их раскоп, напоминающий строительную траншею, напугал местных активистов во главе с кандидатом в депутаты. Те подумали, что это строители собираются возвести вышку 5G.

Объяснения ученых толпа слушать не стала и попыталась закопать раскоп принесенными с собой лопатами. Причем активисты не стали дожидаться, пока археологи выберутся из ямы.

Ученые не стали связываться с непросвещенным сообществом и предпочли написать заявление в полицию.