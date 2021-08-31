31 Августа 2021
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Происшествия Южный ФО
Вышка 5G. (2020) | Фото: Christoph Scholz / Flickr.com

В Азове противники 5G приняли археологов за связистов и чуть не закопали

В городе Азов Ростовской области местные жители пошли в атаку на археологов, изучавших культурное наследие региона на месте поселения XIII века.

Археологи устроили раскопки, их раскоп, напоминающий строительную траншею, напугал местных активистов во главе с кандидатом в депутаты. Те подумали, что это строители собираются возвести вышку 5G.

Объяснения ученых толпа слушать не стала и попыталась закопать раскоп принесенными с собой лопатами. Причем активисты не стали дожидаться, пока археологи выберутся из ямы.

Ученые не стали связываться с непросвещенным сообществом и предпочли написать заявление в полицию.

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Теги: 5G, археологи, активисты, протест



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