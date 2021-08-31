Челябинские спортсмены, завоевавшие золото на Олимпийских и Паралимпийских играх, получат по 1 млн рублей

В Челябинске увеличили нормы расходов на награждение победителей Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

За первое место спортсменам будут выплачивать 1 млн рублей вместо 125 тыс. рублей, за второе место 500 тыс. рублей вместо 93,5 тыс. рублей, а за третье место 300 тыс. рублей вместо 62,3 тыс. рублей.

Тренерам будет выплачиваться единовременное денежное вознаграждение в размере 50% от денежного вознаграждения спортсменов.

Кроме того, спортсмены, не занявшие призовые места, но принявшие участие в каждой из спортивных дисциплин Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, будут получать вознаграждение до 250 тыс. рублей, а их тренеры – 50% от денежного вознаграждения спортсменов.