Креков: мы не вышли из "третьей волны" коронавируса

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что регион пока не смог преодолеть "третью волну" коронавируса.

Напомним, область, которая всю прошлую неделю стабильно была на четвертом месте в РФ по суточному приросту заболевших, сегодня вышла на третье - в регионе обнаружили 516 новых случаев ковида за сутки. По этому показателю Средний Урал опередил Санкт-Петербург, который занял четвертую строчку.

Как сообщил Креков на сегодняшнем брифинге, сейчас регион входит в зону так называемого "повышенного риска".

"Это начало учебного года, возвращение людей из отпусков, встречи в коллективах. И мы входим в эту зону с пусть снижающимся уровнем заболеваемости, но, тем не менее, достаточно высоким", - отметил вице-губернатор.

Креков заверил, что вакцины на Среднем Урале достаточно. Также в регионе есть возможности для повторной вакцинации.

"Надо воспользоваться ими как можно быстрее. Я не очень люблю термины Айвазовского относительно волн, тем более, что вход в следующую волну означает выход из предыдущей. Мы не вышли из того, что мы называем "третьей волной", чтобы входить в четвертую. Но угрозы роста заболеваемости есть, и парировать их можно только вакцинированием и соблюдением санитарных норм", - добавил он.

Напомним, также Павел Креков объяснил, почему регион вошел в тройку лидеров по стране по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.