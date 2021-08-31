31 Августа 2021
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Самойлова Оксана Джиган (2017) | Фото:instagram.com/samoylovaoxana

На рэпера Джигана пожаловались в Генпрокуратуру из-за "петушков"

На известного рэпера Джигана пожаловались в прокуратуру. Причиной недовольства председателя движения "Национальный родительский комитет" Юрия Оболонского стало видео, в котором Джиган называет своих подписчиков "петушками".

Оболонский заявил, что ему поступило несколько десятков обращений от родителей детей и подростков, увидевших контент рэпера. Примечательно, что общественник подозревает рэпера в продвижении ценностей ЛГБТ.

"Неужели нельзя найти другой способ самовыражения? Ну обратился бы в "Национальный родительский комитет", мы бы его распиарили, в детские сады сходил бы. У него же хороший имидж Деда Мороза, а он сделал образ Бармалея. Ну что, он показал своим подписчикам эту блевотину", - цитирует Оболонского Life Shot.

"Он же пытается сформировать привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации, так как использует там лексику, свойственную ЛГБТ", — заявил общественник.

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Теги: джиган, жалоба, рэпер, общественник, генпрокуратура



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