Губернатор Смоленской области уже три недели лежит в больнице – сломал ногу, играя в баскетбол

Губернатор Смоленской области Алексей Островский сломал ногу, когда играл в баскетбол. Теперь он работает из больницы, где лежит с зафиксированной конечностью, ходить не может.

Перелом у главы региона очень сложный: спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков. Одна из костей вошла в сустав.

Сам Островский рассказал, что "крайне неудачно поиграл в баскетбол", приземлившись правой ногой на мяч. По его словам, врачи в больнице, где он лежит, назвали это наихудшей ситуацией, которая только могла быть при переломе ноги, пишет Лента.Ру.

Оказалось, что глава региона находится в больнице уже три недели, ему провели две операции, предстоит еще одна – самая сложная.