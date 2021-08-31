"Пугать должны не цифры выявленных": свердловский вице-губернатор о заболеваемости ковидом

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков высказался о том, что регион вошел в тройку лидеров по стране по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.

Напомним, Свердловская область, которая всю прошлую неделю стабильно была на четвертом месте в РФ, сегодня вышла на третье - в регионе обнаружили 516 новых случаев ковида за сутки. По этому показателю Средний Урал опередил Санкт-Петербург, где подтвердились 513 новых случаев.

Как заявил Креков на сегодняшнем брифинге, весь вопрос в том, как правильно считать.

"Все регионы РФ с разным количеством жителей, и сравнивать регион, где почти 5 млн жителей, с регионом, где полмиллиона или 1,5 жителей, мягко говоря, неправильно. Во-вторых, даже по общему количеству заболевших, если мы посмотрим на сайт "Стоп-коронавирус", мы находимся на шестом месте. В-третьих, надо понимать, каков процент тестирования населения. Если у нас он равен примерно 400 человек на 100 тысяч населения, в других регионах может быть равен 100, 200, 250 или 300 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, будет и разная выявляемость", - разъяснил Креков.

Он отметил, что главная проблема не в том, сколько случаев ковида выявили, а в том, сколько не выявили.

"Поэтому пугать должны не цифры выявленных, а невозможность сделать тесты. И количество людей, которые ходят больные и никто об этом не знает, они в том числе, потому что бессимптомных достаточно много. При этом у нас достаточно большой процент тестирования - один из самых высоких в РФ - и, соответственно, неплохая выявляемость. И второе - мы сейчас результаты анализов делаем достаточно быстро. В течение суток с момента сдачи анализа мы уже имеем результат", - заключил вице-губернатор.