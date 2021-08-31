Учителя Нижневартовска выработали стратегию работы в наступающем учебном году

В преддверии начала учебного года педагоги Нижневартовска провели традиционное августовское совещание. В этом году оно посвящено повышению качества и конкурентоспособности образования, а также исполнению поручений президента России, реализации национального проекта "Образование" на территории города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Для участников мероприятия в фойе Дворца искусств, ставшим местом проведения августовского совещания, работала информационно-методическая выставка. Здесь образовательные организации представили свои наработки, посетители могли оценить современное оборудование для дошкольных и общеобразовательных учреждений, предназначенное для проведения интерактивных уроков и практических опытов, учебную и методическую литературу.

"Сегодня особое внимание уделено воспитательной стороне образовательного процесса. С нового учебного года в штатном режиме начнётся реализация программ воспитания. В каждой образовательной организации она должна стать ценностным ориентиром формирования личности ребенка. Важно не количество проведенных мероприятий, важно углубиться в их содержание и качество. Наряду с новыми образовательными форматами нужны новые модели воспитательной работы. Создание такой модели и станет задачей в этом учебном году для нас всех", - сказала директор департамента образования администрации Нижневартовска Инна Святченко.

По её словам, приоритетом в ближайшие пять лет остается создание современной образовательной инфраструктуры и ликвидации двухсменного обучения в школах. Такое поручение было дано президентом Владимиром Путиным и губернатором Югры Наталей Комаровой. Власти муниципалитетов должны обеспечить доступность образования. Задачи данного направления определяются региональным проектом "Современная школа". Для ликвидации второй смены, в первую очередь для обучающихся начальных классов, идёт строительство современных школ. Новая образовательная организация появится в 25 микрорайоне. В ней будет реализована универсальная безбарьерная среда.

"Мы продолжаем развивать систему образования для детей с особыми возможностями здоровья. На сегодняшний день в детских садах и школах созданы условия для занятий более 1,5 тыс. детей. В новом учебном году в шести детских садах появятся группы для детей-аллергиков. Также в детском саду №71 "Радость" открывается группа круглосуточного пребывания для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - сообщил во время своего выступления исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Добавим, что рамках реализации национального проекта "Образование" в Нижневартовске не только строятся современные образовательные организации и совершенствуется материально-техническая база, но и активно внедряются новые образовательные технологии. 10 образовательных организаций (детские сады №№4, 15, 25, 37, 40, 41, 71, 90, а также Лицей и Центр детского творчества) определены региональными инновационными площадками, где педагоги разрабатывают особые образовательные программы, внедряют их в своих учреждениях и полученными результатами делятся с коллегами для дальнейшего использования в работе.