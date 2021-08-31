В Югре проекты "Карты развития" лягут в Стратегию развития региона до 2030 года

На заседании Общественного совета при губернаторе по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 г. утвердили перечень предложений, нанесённых на "Карты развития", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора Натальи Комаровой, от жителей собрали предложения, которые власти готовы внести в Стратегию-2030. Их собирали на площадке "Открытый регион", идеи можно было вносить и в "Карту развития". На каждой из площадок появится реестр предложений, которые власти смогут использовать при формировании государственных и муниципальных программ.

"28 августа прошёл итоговый форум "Команды Югры". Представлены проекты. Благодаря широкому обсуждению собрано 292 тыс. 628 наказов, нанесено 534 проекта. "Карта" стала народной программой, её будут реализовывать шаг за шагом. В числе лучших проектов – благоустройство озера Комсомольское в Нижневартовске, газификация Кондинского района, строительство парка "Галактика" в Когалыме и другие. Правильно, что проекты и инициативы будут интегрированы в стратегию социально-экономического развития региона", – сказал спикер думы Югры Борис Хохряков.

Глава комитета окружного парламента по социальной политике Василий Филипенко заметил, что в создании "Карты" приняли участие множество жителей. "Наша задача – связать проекты в единую программу развития, чтобы один проект подталкивал другой", – сказал он.

Главный врач Лангепасской городской больницы Александр Нохрин обращает внимание, что сформированы ключевые проекты и по развитию малых городов.

Жительница Сургута Ольга Сидорова отметила, что "Карта" дала возможность заглянуть в будущее.

"Мы, жители, тоже принимаем участие в развитии округа. Важно понимать, какое качество жизни нас ожидает, в каких школах будут учиться дети, какие будут дороги. Важны публичный отчёт и контроль. Я была модератором муниципального форума в Сургуте. Мы выбрали 16 ключевых проектов – школы, поликлиники, фестиваль "Сургутская симфония", развитие экопарка "За Саймой" и другие", – рассказала она.

Глава департамента экономического развития Югры Роман Генкель уточняет, что для рассмотрения предложений создано шесть площадок, где работают более 400 экспертов. На специальных сессиях предложения будут конкретизированы, затем они поступят на рассмотрение рабочей группы и будут переданы разработчикам обновленной Стратегии социально-экономического развития Югры.

"Прежде, чем устраивать форсайт-сессии, надо по каждой госпрограмме провести местные встречи с участием каждого задействованного муниципалитета. Потом уже устраивайте итоговый "мозговой штурм". Нужно и на этом этапе задействовать каждого участника", - подытожила губернатор.

Один из проектов "Карты" - преображение Комсомольского озера в Нижневартовске

Губернатор отметила, что собиратели реестров – каждый ресурс, где поступали предложения, только на одной "Карте" собраны тысячи предложений – до 23 сентября должны направить их в рабочую группу совета.

"Потом документ передадут разработчикам обновляемой стратегии социально-экономического развития, в муниципалитеты, департамент экономического развития. После на очередном заседании совета департамент доложит, как реестры распределили, как зафиксировано их содержание", - сказала Комарова.

Напомним, что уже состоялось 23 форума "Команды Югры", на которых эксперты отбирали проекты для "Карты". Первый прошёл 5 августа в Нижневартовске, последний, итоговый – 28 августа в Сургуте. Участниками мероприятия в экономической столице Югры стали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Наталья Комарова, её заместитель Вадим Шувалов, депутат Госдумы Павел Завальный, член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева, руководитель комитета думы Югры по социальной политике Василий Филипенко, спикер окружного парламента Борис Хохряков. На "Карту развития Югры" добавлены 534 проекта, всего же от жителей поступило 292 тыс. 628 предложений. Сбор предложений продолжится до 16 сентября.