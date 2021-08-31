В Югре проекты "Карты развития" лягут в Стратегию развития региона до 2030 года

31 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Инвестиционное послание губернатора (2019) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре проекты "Карты развития" лягут в Стратегию развития региона до 2030 года

На заседании Общественного совета при губернаторе по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 г. утвердили перечень предложений, нанесённых на "Карты развития", передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

По словам губернатора Натальи Комаровой, от жителей собрали предложения, которые власти готовы внести в Стратегию-2030. Их собирали на площадке "Открытый регион", идеи можно было вносить и в "Карту развития". На каждой из площадок появится реестр предложений, которые власти смогут использовать при формировании государственных и муниципальных программ.

"28 августа прошёл итоговый форум "Команды Югры". Представлены проекты. Благодаря широкому обсуждению собрано 292 тыс. 628 наказов, нанесено 534 проекта. "Карта" стала народной программой, её будут реализовывать шаг за шагом. В числе лучших проектов – благоустройство озера Комсомольское в Нижневартовске, газификация Кондинского района, строительство парка "Галактика" в Когалыме и другие. Правильно, что проекты и инициативы будут интегрированы в стратегию социально-экономического развития региона", – сказал спикер думы Югры Борис Хохряков.

Глава комитета окружного парламента по социальной политике Василий Филипенко заметил, что в создании "Карты" приняли участие множество жителей. "Наша задача – связать проекты в единую программу развития, чтобы один проект подталкивал другой", – сказал он.

Карта развития, проекты(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Главный врач Лангепасской городской больницы Александр Нохрин обращает внимание, что сформированы ключевые проекты и по развитию малых городов.

Жительница Сургута Ольга Сидорова отметила, что "Карта" дала возможность заглянуть в будущее.

"Мы, жители, тоже принимаем участие в развитии округа. Важно понимать, какое качество жизни нас ожидает, в каких школах будут учиться дети, какие будут дороги. Важны публичный отчёт и контроль. Я была модератором муниципального форума в Сургуте. Мы выбрали 16 ключевых проектов – школы, поликлиники, фестиваль "Сургутская симфония", развитие экопарка "За Саймой" и другие", – рассказала она.

Глава департамента экономического развития Югры Роман Генкель уточняет, что для рассмотрения предложений создано шесть площадок, где работают более 400 экспертов. На специальных сессиях предложения будут конкретизированы, затем они поступят на рассмотрение рабочей группы и будут переданы разработчикам обновленной Стратегии социально-экономического развития Югры.

"Прежде, чем устраивать форсайт-сессии, надо по каждой госпрограмме провести местные встречи с участием каждого задействованного муниципалитета. Потом уже устраивайте итоговый "мозговой штурм". Нужно и на этом этапе задействовать каждого участника", - подытожила губернатор.

Карта развития, озеро Комсомольское, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Карта развития, озеро Комсомольское, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Один из проектов "Карты" - преображение Комсомольского озера в Нижневартовске

Губернатор отметила, что собиратели реестров – каждый ресурс, где поступали предложения, только на одной "Карте" собраны тысячи предложений – до 23 сентября должны направить их в рабочую группу совета.

"Потом документ передадут разработчикам обновляемой стратегии социально-экономического развития, в муниципалитеты, департамент экономического развития. После на очередном заседании совета департамент доложит, как реестры распределили, как зафиксировано их содержание", - сказала Комарова.

Напомним, что уже состоялось 23 форума "Команды Югры", на которых эксперты отбирали проекты для "Карты". Первый прошёл 5 августа в Нижневартовске, последний, итоговый – 28 августа в Сургуте. Участниками мероприятия в экономической столице Югры стали уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Наталья Комарова, её заместитель Вадим Шувалов, депутат Госдумы Павел Завальный, член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева, руководитель комитета думы Югры по социальной политике Василий Филипенко, спикер окружного парламента Борис Хохряков. На "Карту развития Югры" добавлены 534 проекта, всего же от жителей поступило 292 тыс. 628 предложений. Сбор предложений продолжится до 16 сентября.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Наталья Комарова, Карта развития Югры, Команда Югры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.08.2021 11:18 Мск В Югре утвердили предложения, поступившие на "Карту развития"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети