Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане.

Министр подчеркнул, что люди пытаются сбежать из этой страны даже ценой собственной жизни.

Он также поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из Кабула нескольких сотен граждан России и других стран, передает РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что наркотрафик, обстановка с беженцами и оружие, которое оставили в Афганистане талибы (представители запрещенного в РФ террористического движения "Талибан") после смены власти, являются одними из главных угроз для России.