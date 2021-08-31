31 Августа 2021
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Политика
совещание с руководящим составом военного ведомства, Национальный центр управления обороной государства, Сергей Шойгу (2015) | Фото: function.mil.ru

Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал критической обстановку в Афганистане.

Министр подчеркнул, что люди пытаются сбежать из этой страны даже ценой собственной жизни.

Он также поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из Кабула нескольких сотен граждан России и других стран, передает РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил, что наркотрафик, обстановка с беженцами и оружие, которое оставили в Афганистане талибы (представители запрещенного в РФ террористического движения "Талибан") после смены власти, являются одними из главных угроз для России.

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Теги: сергей шойгу, афганистан



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