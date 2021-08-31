"Каждого зайчика не посчитаешь": в России не знают, как оценить ущерб от лесных пожаров

Рослесхоз разработал документ, который может стать самым главным в этом году – методические указания по расчету размера ущерба, причиненного лесам лесными пожарами. Но, как оказалось, у экспертов к документу столько вопросов, что они предлагают просто снять его с обсуждения и разработать новый с нуля.

Примечательно, что методичку разрабатывают с 2017 года. "Вы шутите?!" – спросила одного из авторов документа глава комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. "Если бы мы год назад начали это обсуждать – может не было бы сейчас таких проблем?" – удивляется общественница. Она усомнилась в том, что все предложения экспертов будут включены в итоговый проект методички, которая будет одобрена, судя по всему, уже через несколько недель.

Ряд экспертов усомнился в компетентности составителей методички. Например, Наталья Лукина из центра по проблемам экологии продуктивности лесов РАН.

"Эти методики фрагментарны и отрывочны. Ничего удивительно, что у экспертов много вопросов. Оказывается, воздух – не компонент леса. Может и почва не компонент леса? Воздух – компонент леса! – поясняет очевидные факты эксперт. - Терминология вызывает много вопросов. Также есть классификации, которые никакой критики не выдерживают". Лукина отмечает, что методики оценки ущерба воздуху существуют, и нет никакого объяснения, почему они не включены в методичку.

Руководитель центра Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Роман Котельников, чья структура и занималась разработкой методички, попытался парировать, что "невозможно каждый кустик, каждого зайчика посчитать". "Ряд компонентов не учитывается, да, приходится как-то обобщать", - согласился он. "Каждого зайчика учесть, конечно, нельзя. Но надо учитывать, какой вред наносится биоразнообразию, эти методики уже есть", - ответила Лукина.

Руководитель лесного отдела "Гринпис Россия" Алексей Ярошенко вообще предлагает не принимать эту версию методических указаний, а разработать новые. Он полагает, что представленная методичка не учитывает трех четвертей потерь, но при этом то, что уже есть, - настолько запутано и сложно в расчетах, что пользоваться методичкой будет практически невозможно.

Ярошенко указывает, что методичка распространяется только на земли лесного фонда. Но при этом чаще всего горит лес на сельхозземлях, именно с них огонь перекидывается на леса и приходит к людям. Также методичка предлагает разделять ущерб и потери, что позволяет занижать первый показатель, "перекидывая" из него часть в категорию потерь.

"Также по этой методике ущерб подсчитывается в пять дней после пожара. Все, что оценивается позже, никуда не попадает. По якутским пожарам оценка ущерба требует длинных исследований, на них может уйти не один месяц", - добавляет эксперт.