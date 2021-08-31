Южноуральская спортсменка выиграла третье золото на Паралимпийских играх в Токио

Южноуральская спортсменка Валерия Шабалина выиграла заплыв на 200 метров комплексным плаванием на Паралимпиаде в Токио, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минспорта.

Она преодолела дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды.

Это уже третья медаль спортсменки на Паралимпиаде в Токио. 25 августа Шабалина победила в заплыве на 100 метров баттерфляем, установив мировой рекорд, а 27 августа – в заплыве на 200 метров в вольном стиле.

Валерия Шабалина завершит участие в Паралимпиаде 2 сентября, выступив в дисциплине 100 метров на спине.