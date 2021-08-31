31 Августа 2021
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Тазовском районе девушку-подростка подозревают в убийстве

В Тазовском районе несовершеннолетнюю девушку подозревают в убийстве 28-летней женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, 17-летний подросток заколола ножом жительницу одного из сел Тазовского района. Мотивом преступления могли стать личные неприязненные отношения. Тело было обнаружено вечером 28 августа в одной из квартир. Сообщается, что накануне там распивала спиртное компания местных жителей.

"Следственно-оперативной группой при проведении неотложных следственных мероприятий изъято орудие преступления, опрошены участники застолья, назначены судебно-криминалистические экспертизы", - говорится в сообщении.

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Теги: подросток, убийство, девушка



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