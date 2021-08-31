Петр Толстой: Школа может окончательно утратить доверие родителей в результате экспериментов

Когда школа, занятая только подготовкой к "прогрессивному" ЕГЭ, забывает давать детям знания, за дело приходится браться родителям. Об этом написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя материал "Российской газеты" об увеличении численности родителей, выбирающих для своих детей семейное образование вне образовательного учреждения.

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Толстой считает, что это "диагноз, поставленный современной системе", и угроза будущему страны.

"Может быть, хватит ставить эксперименты на наших детях? России нужны свободные, думающие и творческие ребята, а не натасканные на заполнение бланков будущие потребители. Если мы не примем решительные меры, то закончится все тем, что школы окончательно утратят доверие родителей", - написал он.

"РГ" отмечает, что в Крыму за последние четыре года число детей-"семейников" увеличилось более чем в два раза - с 535 до 1208. В Ижевске в прошлом году в формате семейного образования обучался 401 ребенок, в Санкт-Петербурге - 3651, в Нижегородской области - 803. В северной столице это примерно 0,7% от общей численности детей школьного возраста, в Нижегородской области - около 0,25%, в Крыму - 0,6%, в Ижевске - 0,6%.

Как отмечают родители "семейников", наиболее популярна эта форма в крупных городах. "РГ" пишет, что таких детей всего 10 тыс., но это не соответствует даже приведенным цифрам: только в четырех упомянутых регионах их 6 тыс. Если исходить из доли "семейников" 0,5%, то в России на семейной форме образования находятся около 80 тыс. детей. Ведущая и активистка Александра Машкова-Благих, дети которой тоже на семейном образовании, отмечает, что еще в 2019 году "семейников" было более 100 тыс., а сейчас будет еще больше. То есть почти каждый сотый ребенок в России учится в семье.

Возможность семейного образования вне образовательного учреждения предусмотрена федеральным законом об образовании.