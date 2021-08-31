Суд уменьшил на миллион сумму штрафа для экс-руководителя УМВД по Тюменской области

Бывшему начальнику УМВД РФ по Тюменской области Юрию Алтынову сократили на один миллион рублей размер штрафа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

Апелляционные жалобы на приговор бывшему начальнику УМВД Тюменской области Юрию Алтынову и экс-главе паспортно-визового центра регионального УМВД Валерию Калалбу были рассмотрены сегодня.

Защитники Алтынова требовали отменить приговор, а гособвинитель - ужесточить наказание обоим.

"Однако суд принял самостоятельное решение — на один миллион рублей сократить Алтынову штраф (с 3 млн 600 тыс. до 2 млн 600 тыс. рублей). А Валерию Калалбу, ранее оштрафованному на 1 млн 600 тыс. рублей, сократил сумму штрафа на 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Алтынову вменяли получение взятки в виде iPhone, кожаной сумки "Монблан" и наручных часов фирмы "TAG Heuer". Он покинул пост в конце сентября того же года, это стало для его подчиненных неожиданностью. Генерал-майору грозило девять лет колонии.

Алтынов ранее был оштрафован, ему пять лет запретили занимать должности на госслужбе. Также он был лишен звания генерал-майора полиции.