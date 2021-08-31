Путину могут представить проект создания на Дальнем Востоке города-миллионника 2 сентября

У авторов проекта по созданию первого города-миллионника на Дальнем Востоке будет возможность доложить о нем президенту РФ 2 сентября.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Владимира Путина состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, оно пройдет в режиме видеоконференции. Об этом пишет "Интерфакс".

Как добавил Песков, сегодня поздно вечером президент вылетит во Владивосток с четырехдневным визитом.

Напомним, о том, что власти хотят сделать из Владивостока и его городов-спутников агломерацию-миллионник – единственную на Дальнем Востоке, заявил в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Сейчас в самом Владивостоке проживает около 600 тыс. человек, в Артеме (38 км от Владивостока) – еще около 100 тыс. жителей. Остается построить новый город-спутник на 300 тыс. человек.