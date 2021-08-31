У военного дивизиона "Мотовилихинских заводов" сменился куратор

С приходом осени в "Мотовилихинских заводах" сменится куратор военного дивизиона. 1 сентября Рината Идрисова сменит первый заместитель директора – исполнительный директор ЗАО "Специальное конструкторское бюро" Виктор Калинин, сообщили Накануне.RU на предприятии.

Ринат Идрисов, в свою очередь, успешно выполнив задачу "Ростеха" по стабилизации и стимулированию производства в рамках исполнения гособоронзаказа, продолжит исполнять полномочия генерального директора АО "НПП "Старт" имени Яскина" (входит в холдинг "Технодинамика").

Калинин родился в Екатеринбурге. Получил высшее образование в УГТУ-УПИ, кафедра систем управления энергетикой и промышленными предприятиями. В 2020 г. стал победителем Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" (вошёл в сотню лучших среди 230 тыс. участников).

Работая в должности первого заместителя директора – исполнительного директора ЗАО "Специальное конструкторское бюро", организовал эффективное взаимодействие с органами военного управления по вопросам выполнения государственного оборонного заказа, заключения и исполнения государственных контрактов на поставку и ремонт вооружения и военной техники, оптимизировал структуру производства, благодаря чему увеличил производительность, внедрил инновационные методы оперативного управления на основе инструментов цифровизации.

Является руководителем пермского отделения Межрегиональной общественной организации "Союз ветеранов спецназа ГРУ" имени Героя РФ Шектаева", КМС по самбо, играет в хоккей за команду "Мотовилиха". Женат, трое детей.