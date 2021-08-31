Трогательный зоопарк, где змея укусила ребенка, закрывается

Контактный зоопарк "Парк бабочек" в Екатеринбурге, в котором змея укусила ребенка, закрывается. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в самом учреждении. Пока точной даты закрытия нет, парк перестанет принимать посетителей после того, как всех животных раздадут в "добрые руки".

Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ряде происшествий с детьми в нескольких регионах страны. Одним из них стал случай в контактном зоопарке Екатеринбурга. Змея укусила 5-летнюю девочку в минувшие выходные, после чего пострадавшую отвезли в больницу.

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства инцидента.