31 Августа 2021
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Екатеринбургский зоопарк, черепаха (2021) | Фото: Накануне.RU

Трогательный зоопарк, где змея укусила ребенка, закрывается

Контактный зоопарк "Парк бабочек" в Екатеринбурге, в котором змея укусила ребенка, закрывается. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в самом учреждении. Пока точной даты закрытия нет, парк перестанет принимать посетителей после того, как всех животных раздадут в "добрые руки".

Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ряде происшествий с детьми в нескольких регионах страны. Одним из них стал случай в контактном зоопарке Екатеринбурга. Змея укусила 5-летнюю девочку в минувшие выходные, после чего пострадавшую отвезли в больницу.

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства инцидента.

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Теги: трогательный зоопарк, контактный зоопарк, парк бабочек, змея, ребенок, закрытие



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Ранее 30.08.2021 10:17 Мск Следователи пришли в контактный зоопарк Екатеринбурга, где змея укусила девочку


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