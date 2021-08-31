31 Августа 2021
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Общество Свердловская область
цветы, розы (2018) | Фото:Накануне.RU

В Свердловскую область в преддверии 1 сентября доставили 450 тонн цветов

Около 450 тонн цветов привезли в Свердловскую область в преддверии Дня знаний.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, цветы доставлялись в регион в течение августа. Примерно половина из них - почти 200 тонн - прошла через таможенный пост аэропорт Кольцово (грузовой). Остальные прибыли автомобильным транспортом.

Все цветы, прибывающие по воздуху, были отправлены из Нидерландов. Самые многочисленные - розы - выросли в Колумбии или Эквадоре, а хризантемы - в Италии. Кроме них в Екатеринбург доставляют гладиолусы, герберы, лилии, орхидеи и многие другие.

"В этом году через Кольцово на Урал прилетело 190 тонн цветов, тогда как в 2020-м - 137 тонн. Как правило, к 1 сентября в последнюю декаду августа осуществляется ввоз цветочной продукции в количестве двух-трех грузовых рейсов. И эта категория товаров выпускается в первоочередном порядке", - рассказал и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Владимир Никитин.

Напомним, что новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

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Теги: цветы, таможня, 1 сентября, Свердловская область



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