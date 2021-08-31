31 Августа 2021
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Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Президент Freedom House указал Байдену на преследование неугодных СМИ на Украине

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он высказал тревогу по поводу преследования на Украине неугодных СМИ, в частности недавней блокировки одного из самых популярных общественно-политических изданий "Страна".
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В письме отмечается, что "президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией".

Абрамовиц напоминает, что в феврале были запрещены три популярных украинских телеканала как представляющие угрозу национальной безопасности. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине тогда отметила, что данное действие "не демонстрирует необходимости и соразмерности".

"Подчеркните президенту Зеленскому необходимость обосновывать любые запреты на медиаконтент или доступ к платформам четкими правовыми основаниями посредством решения суда с возможностью его пересмотра и апелляции на основе тщательного и справедливого расследования каждого дела", - говорится в письме.

Также Абрамовиц отметил случаи насилия против журналистов на Украине. При этом, однако, он упомянул все это в контексте покровительства содомитов и феминисток, которым угрожают праворадикальные группы. Это придает обращению четкий "политкорректный" смысл.

Вряд ли решение Зеленского могло быть принято без согласования с США. В феврале США поддержали Зеленского в санкциях против украинских телеканалов и украинских же граждан, ими владеющих. То есть поддержали явно противозаконное действие, запрещенное украинским законодательством.

Встреча Байдена с Зеленским запланирована на 1 сентября.

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, США, СМИ, Freedom House



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