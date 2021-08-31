В Минздраве предупредили о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19

Высокий риск смерти в течение шести месяцев сохраняется у переболевших коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, особенно это касается людей старшего возраста.

Мурашко отметил, что в ведомстве подготовили список россиян, которые приглашены на углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.

Ранее Мурашко заявил, что от коронавируса надо прививать "практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям".

Также министр рассказал журналистам, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов с COVID-19 – это невакцинированные граждане.