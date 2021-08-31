31 Августа 2021
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Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

Гидрометцентр: Бабье лето будет, но когда – пока не известно

Все расчеты Гидрометцентра России показывают, что на европейской части страны бабье лето будет. Но когда оно наступит – пока неизвестно, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что о наступлении этого периода синоптики сообщают за 3-4 дня.

"Бабье лето – это сухая, теплая погода после ненастной погоды и дождей. Сейчас мы как раз наблюдаем ненастье и дожди", - отметил Вильфанд.

Он добавил, что в начале сентября в целом по стране выпадет осадков около нормы, дефицит их будет наблюдаться на юге Урала и Западной Сибири.

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Теги: гидрометцентр, бабье лето, прогноз, сентябрь



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