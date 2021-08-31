Один из лидеров ЦСКА Влашич перешёл в английский "Вест Хэм"

Один из лидеров футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич перешёл в английский "Вест Хэм".

Контракт хорватского полузащитника с лондонской командой рассчитан на пять лет.

Welcome to West Ham United, Nikola Vlasic! ✍️ — West Ham United (@WestHam) August 31, 2021

По информации спортивных СМИ, российский клуб получит за 23-летнего футболиста около 30 млн евро. Кроме этого, 9 млн предусмотрены в качестве возможных бонусов.

Добавим, что Влашич перебрался в ЦСКА из английского "Эвертона" летом 2018 года. Сумма трансфера тогда составила около 15 млн евро. За три года он сыграл за московский клуб 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 гола.