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Общество Приволжский ФО Уральский ФО В России
(2004) |

На Урале складываются неблагоприятные условия для сева озимых – Гидрометцентр

Условия для сева озимых культур в России в целом благоприятные. Исключением стал Урал – здесь выпало очень мало осадков, почва не насыщена влагой. Аналогичная ситуация сложилась в некоторых регионах Поволжья, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что на озимые культуры приходится до 50% урожая в нашей стране. И первая декада сентября является предельным сроком для оптимального сева этого вида культур.

Между тем, в целом урожай в этом году будет несколько меньше, чем в прошлом, рекордном, но уровень его все равно очень хороший, отметил Вильфанд.

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Теги: прогноз, сев озимых, урожай, гидрометцентр



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