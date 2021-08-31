На Урале складываются неблагоприятные условия для сева озимых – Гидрометцентр

Условия для сева озимых культур в России в целом благоприятные. Исключением стал Урал – здесь выпало очень мало осадков, почва не насыщена влагой. Аналогичная ситуация сложилась в некоторых регионах Поволжья, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что на озимые культуры приходится до 50% урожая в нашей стране. И первая декада сентября является предельным сроком для оптимального сева этого вида культур.

Между тем, в целом урожай в этом году будет несколько меньше, чем в прошлом, рекордном, но уровень его все равно очень хороший, отметил Вильфанд.