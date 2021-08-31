Уралец получил исправительные работы за контрабанду природных камней в Китай

Суд в Екатеринбурге вынес приговор за контрабанду природных камней. Их стоимость составляла миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался 34-летний местный житель. Как показало расследование, в марте этого года мужчина хотел переслать в международном почтовом отправлении из России в Китай 75 ограненных природных гранатов-демантоидов.

Общий вес камней составлял 55,08 карат, а стоимость - свыше 3,2 млн рублей. При этом контрабандист умышленно указал в таможенной декларации ложные сведения о наименовании и стоимости товара.

В итоге мужчина признан виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Суд назначил ему 1,5 года исправительных работ с удержанием в казну 5% из заработной платы.

Полудрагоценные камни были конфискованы в доход государства.