Присяжные признали виновным бизнесмена Быкова

Присяжные признали виновным и не заслуживающим снисхождения красноярского бизнесмена Анатолия Быкова.

Как сообщает РИА Новости, речь идет об обвинении по уголовному делу об организации двойного убийства в 1994 году.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. Бизнесмен вину не признал. В марте стало известно, что дело красноярского бизнесмена будет рассматривать суд присяжных. В мае началось рассмотрение дела по существу.

Ранее бизнесмену было предъявлено еще несколько обвинений, в том числе - в руководстве преступным сообществом.