31 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Заседание суда по делу Владимира Васильева, ДТП на ул. Малышева (2021) | Фото: Накануне.RU

Друг Васильева, устроившего ДТП у Алатыря, изменил показания на процессе. Суд начал допрос потерпевших

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к допросу потерпевших в результате смертельной аварии у Алатыря, виновником которого ранее был признан сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд успел допросить родителей Александра Трушкова - водителя, погибшего в ДТП, а также супругу и сестру погибшего Никифорова. Все они подтвердили свои показания, однако слова Глеба Березкина, находившегося в момент ДТП в одной машине с Васильевым, немного отличались от ранее заявленных перед следователем показаний.
Так, в материалах дела приводятся слова Березкина, подтверждающие, что потерпевший помнит, как они проезжали у здания Высоцкого, а также, что после самого ДТП, он сразу же позвонил по WhatsApp владельцу авто Фомину, чтобы рассказать о произошедшем. Однако сегодня в суде Березкин до последнего настаивал, что был настолько пьян, что уснул в машине: о звонке он не помнит, а о том, что проезжал мимо Высоцкого осознал только после ДТП. Единственное, что он помнит, это момент до столкновения, голоса спасателей и больничную палату, в которой он позже проснулся.

Он также рассказал, что поехал вместе с подсудимым домой к нему и его родителями, так как, по его мнению, это было единственное место, где в 4 утра можно было достать алкоголь, поскольку Васильев часто его закупал.

Интересно, что на вопросы со стороны потерпевших о том, знает ли он? как на машине добраться до квартиры друга? он ответил положительно. При этом, по словам адвоката, перекресток Московская - Малышева, где и произошло ДТП, не предусматривает поворот к дому Васильева. На это Березкин ответил, что у него не было повода не доверять выбору друга.

О том, в каком состоянии на момент нахождения в авто был подсудимый, допрашиваемый ответить затруднился, сумев вспомнить только о сильном опьянении Фомина, которого и решили оставить присматривать за квартирой Березкина. Зачем, в таком случае, сам Березкин в сильном алкогольном опьянении решил поехать с подсудимым, допрашиваемый также не смог объяснить. Однако подтвердил, что раннее ездил вместе с Васильевым и никогда не замечал за ним каких-либо нарушении ПДД и на данный момент каких-либо претензий к другу не имеет.

В заключение гособвинитель запросил ходатайство, в связи с противоречиями ранних и сегодняшних показаний потерпевшего, после чего последовали уточняющие вопросы. В конце Березкин подтвердил свою подпись под ранними показаниями и заявил, что "тогда помнил показания лучше, чем сейчас".

На следующем заседании также будут допрашивать свидетелей. По словам стороны защиты потерпевших, прения сторон можно ожидать ещё не скоро.

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Теги: владимир васильев, дтп у алатыря



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