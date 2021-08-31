31 Августа 2021
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Общество За рубежом
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Словакия объявила о прекращении использования "Спутника V"

Власти Словакии приняли решение о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу вакцины. Об этом сообщили в минздраве страны, передает ТАСС. Применять "Спутник V" в стране начали 7 июня.

Напомним, Словакия 1 марта получила первую партию незарегистрированного в Евросоюзе российского препарата.

Некоторые политики страны раскритиковали закупку российской вакцины, после этого премьер-министр Словакии Игор Матович получил от производителей предложение об отмене договора без каких-либо санкций. Однако премьер отказался это делать, заявив, что Словакия нуждается в вакцине "Спутник V".

В итоге ситуация вокруг закупки Словакией "Спутника V" привела к отставке Матовича в конце марта с поста премьер-министра. Свой пост покинул также министр здравоохранения Марек Крайчи.

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Теги: словакия, спутник v



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