Свердловская область вошла в тройку лидеров в РФ по приросту заболевших ковидом

Свердловская область вошла в тройку лидеров по стране по суточному приросту заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперштабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки в России было выявлено 17 тыс. 813 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Первое место по приросту заняла Москва - 1 тыс. 162 заболевших, на втором оказалась Московская область - 758.

А вот Свердловская область, которая всю прошлую неделю стабильно была на четвертом месте в РФ, сегодня вышла на третье - в регионе обнаружили 516 новых случаев ковида за сутки. По этому показателю регион опередил Санкт-Петербург, где подтвердились 513 новых случаев.

Напомним, на этой неделе нейрохирургический корпус ГКБ 40 Екатеринбурга вернулся к обычной работе после выписки всех пациентов с коронавирусной инфекцией.