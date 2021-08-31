В Москве неизвестный обмазал солидолом 400 электросамокатов

В Москве неизвестный повредил больше 400 электросамокатов, обмазав солидолом их электронные панели.

Самокаты испортили 26 августа на Крымском валу и Ленинском проспекте. Как сообщает ТАСС, представители кикшеринговых компаний написали заявление в полицию только 30 августа.

Как уточняет Telegram-канала Baza, 300 самокатов принадлежит компании Urent и 100 — "Яндексу".

Ранее член Совфеда Алексей Пушков призвал запретить электросамокаты. Такое мнение он выразил в своем в Telegram-канале, комментируя участившиеся трагические инциденты с данным видом передвижения.

Напомним, по данным МВД, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида аварий составил почти 195%.