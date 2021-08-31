В Пермском крае в школах родительские собрания будут проходить в дистанционном формате

Родительские собрания в школах Пермского края в новом учебном году будут проходить исключительно в дистанционном формате. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram сообщила министр образования края Раиса Кассина, передает корреспондент Накануне.RU.

Такие меры предосторожности вызваны новой коронавирусной инфекцией.

При этом само обучение пока планируется в традиционном, очном формате, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Мы начинаем учебный год очно, как и планировали, но с соблюдением всех мер эпидбезопасности. В дальнейшем все будет зависеть от того, как мы сумеем пройти этот период. Сейчас все со страхом ждут что очное обучение даст нам всплеск заболеваемости "ковидом", но мы примем все меры, чтобы этого не случилось", - сообщила Кассина.

Будет действовать "утренний фильтр" - измерение температуры, не допускается проведение массовых мероприятий и смешивание классов. Кабинеты будут закреплены за определенными классами. Персонал пищеблока и учителя во внеурочное время будут носить маски. Дети - по желанию.

Раиса Кассина призвала родителей внимательно следить за состоянием здоровья и при малейших признаках заболевания - вызывать врача. Если в школе выявят у ребенка признаки ОРВИ - его отправят в медкабинет, до прихода родителей и до занятия не допустят. В случае подтверждения коронавируса у ребенка - на дистант будет переведен весь класс.

Линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов. Они будут проходить на улице, если позволит погода.