Замначальника челябинского летного училища лишили водительских прав

Заместителя начальника челябинского летного училища (ЧВВАКУШ) Андрея Гаврикова оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, Гавриков в судебном заседании не присутствовал. Он представил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело без его участия, вину в совершенном правонарушении, признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд признал Гаврикова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).