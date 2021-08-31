31 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Замначальника челябинского летного училища лишили водительских прав

Заместителя начальника челябинского летного училища (ЧВВАКУШ) Андрея Гаврикова оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, Гавриков в судебном заседании не присутствовал. Он представил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело без его участия, вину в совершенном правонарушении, признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд признал Гаврикова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

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Теги: летное училище, суд, штраф, водительские права,



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